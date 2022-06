Zuerst zur Aktualität. Die Regierung hat die Impfpflicht nun endgültig zu Grabe getragen. Sie haben damals dafür gestimmt. War das ein Fehler?

Beate Meinl-Reisinger: Hier gab es bei uns unterschiedliche Meinungen und das ist gut so. Was wir jetzt sehen, ist der traurige Höhepunkt des völlig erratischen Krisenmanagements der Regierung. Sie hat die Impfpflicht von Anfang an verkorkst und so das Vertrauen des Parlaments und der Menschen missbraucht. Und es fehlt weiter ein Plan für Sommer und Herbst.