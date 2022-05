Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat es nicht eilig damit, zu erklären, ob er bei der nächsten BP-Wahl im kommenden Herbst für eine zweite Amtszeit kandidieren wird. Entsprechende Fragen ließ er in den letzten Monaten unbeantwortet. Nun verdichten sich jedoch die Gerüchte, dass es der Präsident noch einmal wissen will. Bereits am Sonntag könnte er sein Antreten verkünden, aus der Hofburg gibt es dazu bisher jedoch keine offizielle Bestätigung.