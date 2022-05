Das letzte gemeinsame Foto ist lange her. Als SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Juli des vergangenen Jahres einen gemeinsamen öffentlichen Termin in Kärnten wahrnahmen, war die Stimmung so unterkühlt, dass nicht einmal ein Erinnerungsfoto entstand. Andere Möglichkeiten ließ Doskozil verstreichen - weder bei der SPÖ-Klausur im Jänner noch bei Rendi-Wagners großer Grundsatzrede im März noch beim Aufmarsch am 1. Mai war er zugegen. Am Samstag aber entstand das erste gemeinsame Foto der beiden seit zwei Jahren.

Pamela Rendi-Wagner ist nämlich als Ehrengast beim Landesparteitag der burgenländischen SPÖ in Oberwart geladen - und hat die Einladung angenommen. Im Mittelpunkt soll aber Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stehen. Er wird in Oberwart zum zweiten Mal nach 2018 zum Landesparteivorsitzenden gekürt, damals trat er mit 98,4 Prozent der Stimmen die Nachfolge von Hans Niessl an. Gleichzeitig erfolgt mit dem Parteitag auch der Startschuss zum Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober.

Pamela Rendi-Wagner bei der Begrüßung der Spitzenkandidaten am burgenländischen Parteitag. © Livia Steiner

Gekommen sind rund 1.660 Funktionärinnen und Funktionäre sowie die 171 Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die Kommunalwahlen. Als Ehrengäste wurden Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern und der frühere Vizekanzler Hannes Androsch auf der Bühne interviewt. Rendi-Wagner lobte den burgenländischen Weg: "Ich bin stolz auf den Landeshauptmann. Das Burgenland ist eine Erfolgsgeschichte. Sowas fällt nicht vom Himmel, es ist das Ergebnis beinharter sozialdemokratischer Arbeit." Vor allem aber schoss sie sich auf die ÖVP ein, die ebenfalls am Samstag ihren Bundesparteitag in Graz abhält: "Dort trifft sich der ehemalige Sebastian-Kurz-Anbetungsverein, der wieder einmal seinen Namen ändert - nutzen wird ihnen das auch nichts", sagte sie.

Kern zu Kurz-Rücktritt: "Habe mir einen eingeschenkt"

"Ihr habt einen Plan und zieht ihn durch", schwärmte auch Alt-Kanzler Christian Kern: "Das unterscheidet euch von der Bundesregierung." Kern erwähnte auch seine eigene Geschichte mit der ÖVP und erzählte, wie er reagierte, als Sebastian Kurz sich aus der Politik zurückzog: "Es war Nachmittag, ich bin im Büro gesessen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir einen eingeschenkt. Und ich habe mir auch einen zweiten und einen dritten eingeschenkt."

Das sozialdemokratische Urgestein Hannes Androsch plädierte für politische Stablität angesichts der vielen Krisen. Die derzeitige Regierung biete diese nicht: "Man kann nicht einmal auf die Toilette gehen, ohne dass eine Regierungsumbildung stattgefunden hat."

Umschiffte Führungsdebatte

In seiner Rede umschiffte Hans Peter Doskozil einen schwelenden Führungsstreit in der SPÖ (gerade im Burgenland wird Rendi-Wagners Eignung als Spitzenkandidatin regelmäßig in Zweifel gezogen): "Die ÖVP schreibt auf Wahlplakate: 'Es kommt auf den Bundeskanzler an'. Aber das stimmt nicht: Es kommt auf die Menschen an", sagte er: "Deshalb dürfen wir nicht über Funktionen und Ämter diskutieren, sondern darüber, was unser Angebot an die Menschen ist."

Den Mindestlohn, der er im Burgenland für alle Bedienstete in der Landesverwaltung einführte, fordert er österreichweit: "Die Länder können sich das leisten", sagte er. "Wir müssen da hingehen, wo es wehtut und auch mit unseren Vorfeldorganisationen diskutieren. Überzeugen muss er nämlich auch erst die eigenen Reihen: Bei der Mitgliederbefragung sprach sich vor zwei Jahren zwar die Mehrheit dafür aus. In den Gewerkschaften fürchtet man allerdings um die Kollektivvertragshoheit, und auch die Landeshauptmannkollegen aus Wien und Kärnten sind zurückhaltend. Michael Ludwig und Peter Kaiser waren übrigens nicht zu Hans Peter Doskozil nach Oberwart gefahren.