In einem Nebensatz ließ der Bundeskanzler vor ein paar Wochen die Bemerkung fallen, er wolle im Zusammengang mit seiner Moskau-Reise die Beziehung zur Türkei auf eine neue Basis stellen. Dem beiläufigen Hinweis wurde damals kaum Beachtung geschenkt, waren doch alle Augen auf den nicht unumstrittenen Kurzbesuch bei Wladimir Putin gerichtet. In die Vorbereitungen der Visite beim Kreml-Chef waren allerdings nicht nur die Spitzen der EU oder der deutsche Kanzler, sondern der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan telefonisch eingebunden – aus gutem Grund: Erdogan spielt als Vermittler zwischen Kiew und Moskau eine zunehmend wichtige Rolle. Nehammer flog denn auch über Istanbul in die russische Hauptstadt.