Mit tosendem Applaus, Schulterklopfern und Selfieanfragen empfingen die grünen Delegierten ihren Parteichef Werner Kogler im Villacher Congress Center. Die Dankbarkeit über die Rettung aus Bedeutungslosigkeit und Schulden ist weiter groß, das Vertrauen in den Chef ebenso. Die Basis stärkt ihm am Bundesparteikongress mit 96,41 Prozent der Stimmen den Rücken. Kogler zeigt sich zuversichtlich, denn dass die Grünen dank Koalitionsbeteiligung in Verantwortung sind, „ist gut so“.

Dass die Partei dort zuletzt einiges an demonstrativem Verständnis für den durch Korruptionsvorwürfe stolpernden Regierungspartner ÖVP aufbringen musste, scheint vergessen. Zu groß sind die grünen Erfolge, die sich vor allem Umweltministerin Leonore Gewessler ans Revers heften konnte. Ebenso wie die eigene Überzeugung, der Garant für Stabilität in der Regierung in diesen stürmischen Zeiten zu sein.

Die Grünen sind nach zwei Jahren in der Regierung selbstbewusst geworden. Doch in Krisenzeiten ist es ausgerechnet Kogler, der mahnt: „Nicht übermütig werden.“