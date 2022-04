In zwei Wochen wird die ÖVP auf einem Parteitag in Graz Karl Nehammer zu ihrem 18. Bundesparteiobmann wählen. Entgegen allen Beschwörungen, wie viele Bürgermeister, Landesräte und sonstige Amtsträger die Volkspartei gerade stellt, erbt Nehammer den Vorsitz einer Partei in tiefer Krise.