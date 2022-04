Die Kulisse könnte schöner nicht sein, aber zum Feiern gibt es eigentlich keinen richtigen Anlass. Am Fuße des Eiffelturms haben sich am Sonntagabend die Anhänger von Emmanuel Macron versammelt, um den Sieg ihres Kandidaten zu feiern. Jubelrufe um Punkt acht Uhr, als die ersten Prognosen bekannt gegeben werden. 58,2 Prozent für Macron. Dann wird halb Paris mit dem Song „One more time“ von Daft Punk beschallt. Music made in France.