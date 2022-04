Es sind im Durchschnitt 500 Menschen, die sich derzeit täglich nach ihrer Flucht aus der vom Krieg betroffenen Ukraine in Österreich registrieren. Die von einigen Seiten erwartete Steigerung der Zahlen – dank intensivierter Kampfhandlungen im Osten des Landes – ist bisher ausgeblieben. Für Flüchtlingskoordinator Michael Takacs ist das aber kein Grund für Entwarnung. "Die nächste Welle wird kommen", prophezeit er. In den nächsten Tagen und Wochen will er das Land auf die Ankunft von 200.000 Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereiten.