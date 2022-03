Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj © APA/dpa/Michael Kappeler

Der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weilt derzeit - in digitaler Form - in vielen Parlamenten. Er hielt in den letzten Wochen Ansprachen vor Abgeordneten in Deutschland, Italien, Kanada und den USA, auch im Europaparlament durfte er sprechen. Geht es nach den Neos, solle das auch im heimischen Nationalrat geschehen. Doch neben der FPÖ habe das auch die SPÖ verhindert, so der Vorwurf. Es werde hier um "falsch verstandene Neutralität" vorgeschoben, so Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak.