Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gutes Einvernehmen: Bundeskanzler Nehammer und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen © (c) AFP (STEPHANIE LECOCQ)

Antrittsbesuch in Brüssel: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist heute erstmals als Regierungschef nach Brüssel gereist. Gleich zum Auftakt war ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesetzt.

Nehammer hielt bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel ein Plädoyer für Europa: "Ich bin ein glühender Europäer", sagte der ÖVP-Politiker. Als Bundeskanzler werde er die österreichischen Interesse in der EU vertreten, "immer eingedenk der Tatsache, dass die Europäische Union an sich das größte Friedensprojekt der Geschichte ist", das es gilt weiterzuentwickeln. Dafür brauche es "starke Stimmen, und Österreich wird eine davon sein".

Treffen mit von der Leyen: EU-Gipfel zu Corona und Ukraine Eben noch beim Ministerrat in Wien - dann schon in Brüssel beim ersten Auftritt als Österreichs Bundeskanzler: Karl Nehammer. (c) APA/HANS PUNZ Gleich zum Auftakt war ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesetzt. (c) AP (Johanna Geron) Mit der deutschen EU-Obersten gab es gutes Einvernehmen und viele komplexe Themen zu besprechen: Migration, Brenner-Krise, Ukraine-Konflikt und vieles mehr. (c) APA/BKA/ARNO MELICHAREK (ARNO MELICHAREK) Danach traf Nehammer mit den 26 anderen EU-Staats- und Regierungschefs und Spitzen der Ukraine sowie von Georgien, Moldau, Armenien und Aserbaidschan zusammen. (c) APA/BKA/ARNO MELICHAREK (ARNO MELICHAREK) Die Europäische Union hält zum sechsten Mal einen Gipfel mit den Ländern der sogenannten östlichen Partnerschaft ab. (c) AP (Stephanie Lecocq) "Ich bin ein glühender Europäer", sagte Nehammer. Als Bundeskanzler werde er die österreichischen Interesse in der EU vertreten, "immer eingedenk der Tatsache, dass die Europäische Union an sich das größte Friedensprojekt der Geschichte ist", das es gilt weiterzuentwickeln. (c) AP (Johanna Geron) Tags darauf steht der EU-Gipfel an - volles Programm. (c) AFP (STEPHANIE LECOCQ) Auf dem Gipfel ist vor allem die Ukraine-Krise im Fokus - und die Standpunkte des Westens gegenüber der möglichen russischen Bedrohung. (c) AFP (STEPHANIE LECOCQ) Angesichts der Spannungen mit Moskau wird das Treffen als Signal an Russland gewertet, aber auch an Belarus. (c) AP (Stephanie Lecocq) 1/9

Sein mehr als eine Stunde andauerndes Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sei ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie, Migrationspolitik sowie dem Brenner-Konflikt zwischen Österreich und Bayern gestanden, berichtete Nehammer. Am Nachmittag traf der Bundeskanzler erstmals beim Gipfel der Östlichen Partnerschaft seine Kollegen aus den anderen 26 EU-Staaten.

Am Donnerstag folgt der EU-Gipfel: Die Ukraine-Krise sowie Migrationskrise mit Belarus (Weißrussland) dürften diesen dominieren. Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat die Teilnahme von sich aus suspendiert, die EU lehnt aber auch hochrangige Treffen mit Vertretern derzeit ab. Zudem will die EU 35 Millionen Euro aus dem EU-Budget bereitstellen, um Corona-Impfungen in den Ländern der östlichen Partnerschaft voranzutreiben.