EU-Haushaltsplan Boris Kalnoky: Warum Ungarn und Polen ihr Veto einlegen

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán © AFP

Die Debatte über den EU-Haushalt und den damit gekoppelten Corona-Rettungsfonds klingt so, als gehe es um ein episches Ringen zwischen den Kräften des Guten (EU) und dem Reich des Bösen (Ungarn und Polen sowie dessen Regierungschefs Viktor Orbán und Mateusz Morawiecki). In Wahrheit geht es um einfache Interessenpolitik. Und um Verhandlungstaktik. Der Cliffhanger gehört dabei zum Geschäft – also ein Verhandlungspartner tut so, als würde er alles hinwerfen, wenn er nicht bekommt, was er will. Am Ende fällt dann doch niemand von der Klippe.