Innenminister Karl Nehammer kündigt für den am Dienstag beginnenden harten Lockdown einen erhöhten Kontrolldruck der Polizei im öffentlichen Raum an - auch in ländlichen Gemeinden.

Die Polizei wird auch Parkanlagen verstärkt kontrollieren © APA/Herbert P. Oczeret

Ab dem Beginn des harten Lockdowns am Dienstag wird die Polizei in ganz Österreich ihre Kontroll- und Streifentätigkeit verstärken - auch in ländlichen Gebieten. In Kärnten hat die Polizei ihre Risikoampel bereits seit Anfang November auf "rot" gestellt. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) stellte in einem Interview Montagfrüh im Ö1-Journal außerdem klar, dass es polizeiliche Kontrollen grundsätzlich nur im öffentlichen Raum geben werde. Ausnahme: Ein Einschreiten der Polizei ist gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden auch in Räumlichkeiten möglich, die nicht als Wohnraum gelten.