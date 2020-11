Der Grazer Völkerrechtsexperte Wolfgang Benedek stellt in seinem OSZE-Bericht fest, dass die Wahl gefälscht war. Zudem konstatiert er massive Repression - es gebe in Weißrussland hunderte Folteropfer, um die sich keiner kümmert. Benedek fordert ein Ende der Straflosigkeit für diese Übergriffe und empfiehlt eine Wahlrechtsreform.

Völkerrechtsexperte Wolfgang Benedek © Jürgen Fuchs

Sie haben im Auftrag von 17 OSZE-Ländern den Vorwurf der Menschenrechtsverletzungen und die Umstände der Präsidentschaftswahl in Weißrussland untersucht – und Sie kommen zu klaren Ergebnissen.



WOLFGANG BENEDEK: Die von mir untersuchten Berichte zu dieser Wahl zeigen eine Vielzahl von Unregelmäßigkeiten auf. Das beginnt in der Registrierungsphase, wo Kandidaten ausgeschlossen wurden wie der Blogger Sergei Tichanowski, was dazu führte, dass seine Frau Swetlana Tichanowskaja zur Wahl antrat. Behauptet wurde, dass 80 Prozent der Stimmen schon vor dem Wahltag abgegeben worden seien – hier konnte niemand kontrollieren, wie viele Stimmen tatsächlich hereinkamen. Auch am Tag der Wahl selbst hatten unabhängige Beobachter nur einen sehr beschränkten Zugang. Es sind eine ganze Reihe von Problemen aufgetreten, die es sehr wahrscheinlich machen, dass diese Wahl gefälscht war. Daher mein Schluss: Diese Wahl war weder transparent, noch frei, noch fair. Sie war nicht regulär. Deshalb empfehle ich, neu zu wählen.