Handel, Dienstleistungssektor: Des Per­so­nals wegen kaum von der Schul­fra­ge zu tren­nen – wer ar­bei­ten geht, muss seine Kin­der schließ­lich ir­gend­wo un­ter­brin­gen – sind der Han­del und der Dienst­leis­tungs­sek­tor: Im Früh­jahr wurde er mit Aus­nah­me es­sen­zi­el­ler Ge­schäf­te – Le­bens­mit­tel­ge­schäf­te, Dro­ge­ri­en, Apo­the­ken – kom­plett ge­schlos­sen. An­ge­sichts des an­ste­hen­den Weih­nachts­ge­schäf­tes steht die Re­gie­rung nun vor der Frage, ob und wie sie das noch ein­mal wie­der­ho­len kann, ohne dra­ma­ti­sche Schä­den zu ver­ur­sa­chen. Denn: Selbst wenn der neue stren­ge Lock­down wirkt, ist un­klar, ob der Han­del nach ei­ni­gen Wo­chen (im Ge­spräch soll eine Wie­der­er­öff­nung ab 8. De­zem­ber sein) wie­der in vol­lem Aus­maß öff­nen (und das Weih­nachts­ge­schäft so zu­min­dest noch stück­wei­se mit­neh­men) kann. Was der Re­gie­rung dem Ver­neh­men nach große Kopf­schmer­zen be­rei­tet: Ein so groß­zü­gi­ger Um­satzer­satz, wie ihn die vom be­reits be­ste­hen­den Teil-Lock­down be­trof­fe­nen Wirte er­hiel­ten, ist für den Han­del prak­tisch un­denk­bar. Wäh­rend Gastro­be­trie­be 80 Pro­zent des Um­sat­zes von No­vem­ber 2019 vom Staat er­setzt be­kom­men, wenn sie dafür keine Mit­ar­bei­ter kün­di­gen, ist das an­ge­sichts der enor­men Um­sät­ze im Han­del prak­tisch un­leist­bar. Somit ist klar, dass hier ein ei­ge­nes Hilfs­sche­ma her­hal­ten muss, wenn Ge­schäf­te wie­der im gro­ßen Stil ge­schlos­sen wer­den.