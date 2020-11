Facebook

Janez Jansa © AP

Was der abgewählte US-Präsident Donald Trump kann, macht einer seiner größten Fans auf dem alten Kontinent schon lange: Seine Liebe zum vorschnellen Tweet hat Sloweniens Premier Janez Jansa in Anlehnung an Jugoslawiens einstigen Staatslenker Josip Broz Tito den Spitznamen „Marschall Twito“ beschert.



Seinen Landsleuten sind die Twitter-Ausfälle des Rechtsauslegers gegen lästige Journalisten und die vermeintlichen Machenschaften der „Mainstream-Medien“ längst vertraut. Doch seine verfrühten Glückwünsche an den abgewählten Gesinnungsfreund Trump haben Sloweniens ranghöchstem Twitter-Fan nun auch weltweite Schlagzeilen beschert. In seiner Heimat mehrt sich die Sorge, dass der Premier mit seinen unkontrollierten Tweet-Orgien dem Land dauerhaften Schaden bereiten könnte.