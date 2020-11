Facebook

Susanne Raab: "Es ist wichtig zu zeigen, dass radikale Moscheen in Österreich keinen Platz haben" © APA

Frau Ministerin Raab, Sie haben am Samstag zwei Moscheen geschlossen, eine hilflose Maßnahme? Es geht um die Menschen, nicht um die Räume. Was folgt noch?

Susanne Raab: Wichtig ist, dass wir umgehend gehandelt haben, als wir wussten, dass in dieser Mosche und diesem Verein die Radikalisierung des Täters begünstigt wurde. Für mich als Kultusministerin war klar, dass die gesetzlichen Bestimmungen für eine Moschee in dem einen Fall nicht mehr gegeben sind, weil es keine positive Grundeinstellung gegenüber Staat und Gesellschaft gab, was die Grundvoraussetzung nach dem Religionsrecht ist.