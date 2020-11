Facebook

Joe Biden © AP

Er ist noch langweiliger als seine Heimat Delaware“, findet man im Netz über Joe Biden. Für Donald Trump ist er schlicht „Sleepy Joe“. In Reiseführern wird Delaware als Bundesstaat zum Durchatmen beschrieben, Flüsse und Wälder prägen die Landschaft und die Nähe zum Atlantik. Wer Action will, ist in Delaware am falschen Platz.



Bis heute lebt Joe Biden mit seiner Frau dort in der Universitätsstadt Wilmington. Für den Ostküstenstaat arbeitete er sechs Amtszeiten als Abgeordneter im US-Senat, bis er 2009 als Vizepräsident in die Obama-Regierung einstieg. Die Kandidatur 2020 ist nicht Bidens erster Versuch, Präsident zu werden. 1988 war er aus dem Rennen, weil er die Rede des ehemaligen britischen Labour-Vorsitzenden Neil Kinnock kopiert hatte. Später hatte Biden schon bei der ersten Vorwahl gegen Barack Obama keine Chance.