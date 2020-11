Schreiben des Ministeriums Schularbeiten für Oberstufe während des Lockdowns möglich

Am ersten Tage des Lockdowns sollten alle Oberstufenschüler vom Klassenvorstand in der Schule über die Modalitäten des Distance-Learning informiert werden. Alle Lehrer sollten, so ein internes Schreiben des Bildungsministeriums, hochwertige Masken erhalten.

Bildungsminister Heinz Fassmann © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Ab Dienstag müssen alle Oberstufen in Homeoffice, das Bildungsministerium legt in einem internen Schreiben, das der Kleinen Zeitung vorliegt, den Direktoren nahe, alle Schüler der Oberstufe am 3. November für eine Informationsveranstaltung mit dem Klassenvorstand in die Schule zu bitten. An diesem „Übergangstag“ sollten die Modalitäten des Distance-Learing besprochen werden.

Das Ministerium kann sich sogar vorstellen, dass einmal pro Woche ein Gruppenunterricht im Schulgebäude stattfindet, wobei die Gruppe maximal neun Schüler umfassen darf. Auch können Schularbeiten im November an der Schule geschrieben werden. Ganz generell sollte neuer Stoff „mit Maß und Ziel“ vermittelt werden.

An Volksschulen und Unterstufen werden alle Exkursionen, Projekttage gestrichen. Externe Personen dürfen nicht mehr das Schulgebäude betreten, den Lehrern werden hochwertige FFP-2-Masken zur Verfügung gestellt. Am Montag um 10:30 Uhr will Bildungsminister Heinz Fassmann die Öffentlichkeit informieren.