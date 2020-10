Michael Ludwig kündigt Koalitionsverhandlungen mit den Neos an. Die Zeit sei reif für "einen mutigen neuen Weg", so Wiens Bürgermeister.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit Neos-Parteichef Christoph Wiederkehr © APA/GEORG HOCHMUTH

Nach einer Sondierungswoche hat sich die Wiener SPÖ dazu entschieden, mit den Neos Koalitionsverhandlungen über eine neue Regierung aufzunehmen. Nach zehn Jahren einer rot-grünen Regierung in Wien ist Bürgermeister Michael Ludwig also dazu bereit, ein neues politisches Experiment zu wagen.

In einer Pressekonferenz im Anschluss an die Vorstandssitzung der SPÖ am Dienstag erklärt Bürgermeister Michael Ludwig die Beweggründe für die Entscheidung seiner Partei. Zwar seien die Sondierungsgespräche mit allen drei Partnern, also auch mit den Grünen und der ÖVP, atmosphärisch gut verlaufen, inhaltlich habe sich aber sehr bald ergeben, bei welcher Partei die größten inhaltlichen Schnittmengen mit der SPÖ vorhanden sind.

Im roten Parteipräsidium wurde daher einstimmig beschlossen, dass ein "mutiger neuer Weg" mit einer "Reformkoalition" zusammen mit den Neos angestrebt wird, so Ludwig, der auch von einem "Signal für die Zukunft der Stadt" spricht. Im Parteivorstand hat es zwei Gegenstimmen gegeben. Überzeugt hat Ludwig bei den Neos als Partner vor allem, dass es "möglich sein wird, neue Schwerpunkte zu setzen und die Herausforderungen durch die Coronakrise gemeinsam zu meistern."

In gesellschaftspolitischen Fragen war man sich mit den Neos in den Sondierungsgesprächen sehr schnell einig, auch in wirtschaftspolitischen Angelegenheiten wird man auf einen gemeinsamen Nenner kommen, gibt sich der Bürgermeister zuversichtlich.

Wiederkehr freut sich auf "konstruktive Verhandlungen"

Neos-Parteichef Christoph Wiederkehr zeigte sich in einer ersten Reaktion auf die bevorstehenden Verhandlungen erwartungsgemäß erfreut. "Wir haben seit unserer Gründung vor acht Jahren sowohl in der Opposition als auch mit einer Regierungsbeteiligung in Salzburg bewiesen, dass wir ein verlässlicher Partner sind."

Im Wahlkampf habe er Ludwig als jemanden mit Handschlagqualität kennengelernt, sagt Wiederkehr. Dementsprechend optimistisch ist er, dass in den nächsten Tagen konstruktive Verhandlungen stattfinden werden.

Inhaltlich gehen die Wiener Neos ihrerseits mit mehreren Forderungen in die Verhandlungen. Es gehe erstens darum, die Auswirkungen der Coronakrise auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt bestmöglich zu managen. Außerdem fordert Wiederkehr einen "großen Wurf" im Bereich der Bildung, die ihm ein "Herzensanliegen" ist. Auch das Schaffen von mehr Transparenz ist ihm ein großes Anliegen. "Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der es einen gläsernen Staat gibt und keinen gläsernen Bürger", so der Wiener Neos-Chef. Über Posten in der künftigen Regierung will Wiederkehr vor Abschluss der Verhandlungen nicht sprechen.

Die noch amtierende Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein von den Grünen hat Ludwig noch vor der Verlautbarung seines Verhandlungspartners informiert. Obwohl es zwischen ihm und Hebein zuletzt Unstimmigkeiten gegeben hat, will Ludwig weiter ein "professionelles Verhältnis" mit der Grünen-Chefin pflegen. Die Koalitionsgespräche mit den Neos wird Ludwig umgehend beginnen. Bis Mitte November soll die neue Koalition in der Bundeshauptstadt stehen.

Wie Grünen-Chefin Hebein auf die Entscheidung der SPÖ reagiert, sehen Sie hier ab 14:30 Uhr in einer Pressekonferenz im Livestream.