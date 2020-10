Facebook

Die Bundesregierung in ihrer Besprechung mit den Landeshauptleuten © APA/BKA/Andy Wenzel

"Das gilt überall", hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Ankündigung der neuen Corona-Verschärfungen am Montagvormittag erklärt. Gemeint war die größte Neuerung der Corona-Regeln, die ab Freitag in Kraft treten soll: die Beschränkung von Veranstaltungen und privaten Zusammenkünften in Innenräumen auf maximal sechs Personen (bzw. zwölf Personen im Freien). "Das betrifft das Restaurant genauso wie den Yoga-Kurs", so Kurz. Ausgenommen sind nur Veranstaltungen in beruflicher Ausübung und Begräbnisse.