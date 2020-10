Facebook

Das Corona-Quartett kehrt zurück: Nach dem Gespräch mit den Landeshauptleuten will die Regierung neue Maßnahmen bekanntgeben. © APA/ROBERT JAEGER

Es ist wieder ernst: Das ist die Botschaft, die die Bundesregierung in den vergangenen Tagen unters Volk gebracht hat, zuletzt in einer Videobotschaft von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag.

Eine Aussage, die von den aktuellen Infektionszahlen untermauert wird: Am Sonntag vermeldet das Gesundheitsministerium 1.672 Ansteckungen binnen 24 Stunden, fast doppelt so viele wie eine Woche davor. Auch die Zahl der Patienten, die der Covid-Erkrankung wegen auf Intensivstationen behandelt werden, kriecht nach oben: 135 sind es inzwischen, bei einer Kapazität von rund 1.000 Intensivbetten für Corona-Patienten.