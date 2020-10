Brexit, Klima und Corona EU-Gipfel macht Druck auf die Briten

Facebook

Gipfelgespräche: Sassoli, Michel, Macron, Merkel © AFP

Der Nervenkrieg zwischen der EU und Großbritannien geht in die vielleicht entscheidende Runde: Der EU-Gipfel beschloss am Donnerstag, mit den Briten weiter einige Wochen über ein Handelsabkommen verhandeln zu wollen. Der britische Premierminister Boris Johnson will nun am Freitag entscheiden, ob das Königreich dazu bereit ist. In Brüssel beschlossen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs gleichzeitig, sich verstärkt auf ein No-Deal-Szenario vorzubereiten.