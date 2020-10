Facebook

Wladimir Putin wird ein toller Hecht genannt, wenn er sich beim Fischen mit nacktem Oberkörper fotografieren lässt. Sanna Marins Ausflug in die Modewelt wird als unpassend für eine Premierministerin bezeichnet. Für das finnische Modemagazin „Trendi“ ließ sich die 34-Jährige in einem schwarzen Blazer mit tiefem Revers fotografieren. Darunter trug sie eine Halskette. Sonst nichts. Die Aufregung um dieses Foto erinnert an jene um Angela Merkels Auftritt in einem sensationell tief dekolletierten Abendkleid, das sie 2008 zur Eröffnung der Oper in Oslo im trug. In den Zirkeln der Macht geht das Zeigen von Haut immer mit der Zuschreibung von Unprofessionalität einher - wenn es sich um eine Frau handelt.