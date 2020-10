Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Premier Boris Johnson © AP

Boris Johnson erklärte Anfang der Woche, dass aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen in Großbritannien das Alltagsleben wieder massiv eingeschränkt werden müsse. In Liverpool etwa dürfen sich von heute an Menschen aus unterschiedlichen Haushalten weder drinnen noch draußen treffen. Sie dürfen nicht mehr in die Pubs, und auch die Fitness-Studios haben geschlossen.