© APA/HELMUT FOHRINGER

Eine Stunde lang standen vor fünf Jahren die politischen Uhren in Wien still: Gleich nach Schluss der Wahllokale in der Bundeshauptstadt um 17 Uhr des 11. Oktober 2015 gingen ORF und Privatsender mit der Meldung "SPÖ und FPÖ Kopf an Kopf" an die Öffentlichkeit. Die SPÖ wäre demnach auf zwischen 35 und 38 Prozent der Stimmen gekommen, die FPÖ auf 33 bis 36 - mit dem Potenzial, die Sozialdemokratie sogar noch zu überholen.