"Licht am Ende des Tunnels"Kurz verspricht "Wellenbewegungen, Verschärfungen und Lockerungen"

© APA/GEORG HOCHMUTH

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Sommerpause am Freitag erklärt, „Licht am Ende des Tunnels“ zu sehen. Aus heutiger Sicht sei „sehr wahrscheinlich, dass wir bereits nächsten Sommer zu unserer gewohnten Normalität zurückkehren werden können“, so Kurz mit Bezug auf Gespräche mit Experten, die er die vergangenen Monate über geführt hätte.

Bis dahin steh Österreich ein weiterer Durchgang an Einschränkungen bevor, wenn die kalte Jahreszeit eine Verlagerung in die Innenräume und damit wohl auch mehr Ansteckungen bedinge: „Es werden Wellenbewegungen sein, mit Erfolgen und Rückschlägen, mit Verschärfungen und Lockerungen.“ Kurz verspricht dabei, nach dem Grundsatz „So viel Freiheit wie möglich, so viele Einschränkungen wie notwendig“ vorzugehen.

Schon kommende Woche am Mittwoch wird der Ministerrat über neue Maßnahmen diskutieren.

Die ganze Rede

"Nächstes Jahr wieder Wachstum"

Wirtschaftlich verspricht Kurz, „nächstes Jahr wird das Wachstum zurückkehren“. Dazu sollen in den nächsten Monaten längst angekündigte Punkte aus dem Regierungsprogramm umgesetzt werden, darunter:

Eine neue Körperschaftsform , die "Austrian Limited", soll rasch und unbürokratisch zu gründen sein, die Beteiligung von Mitarbeitern soll einfacher werden

, die "Austrian Limited", soll rasch und unbürokratisch zu gründen sein, die Beteiligung von Mitarbeitern soll einfacher werden Steuerliche Anreize für die Finanzierung von innovativen KMUs und Start-Up

Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals

Anreize zur ökologischen Transformation

Um in den nächsten Jahren viele der neuen Arbeitslosen zu vermitteln, soll eine "Arbeitsstiftung" bei der Umschulung in den Sektoren Pflege und Digitalisierung helfen - Kurz beziffert den Bedarf in diesen Bereichen bei zusätzlichen 90.000 Stellen in den nächsten zehn Jahren.

Wie bereits berichtet will die Regierung gemeinsam mit den Sozialpartnern neue Regeln für Home Office-Arbeit erarbeiten.

Als exportorientiertes Land sei Österreich Profiteur der international vernetzten Wirtschaft, so Kurz. Gleichzeitig gebe es aber Bereiche in denen es möglich und wünschenswert sei, österreichische Produkte zu kaufen und regional zu konsumieren. "Zum Beispiel bei Lebensmitteln können wir einfach und leicht auf regionale, österreichische Produkte setzen. Das ist gesund, schützt das Klima, ist gut für die Landwirtschaft und gibt Sicherheit in Zeiten der Krise. Die öffentliche Hand wird hier mit gutem Beispiel vorangehen und künftig in öffentlichen Kantinen, wann immer möglich, regional einkaufen", so der Kanzler.

Digitalriesen sollen mehr Steuern zahlen

Lob gab es für den EU-750-Milliarden-Wiederaufbaufonds, dem Kurz im Vorfeld kritisch gegenübergestanden war: Der sei eine "große Chance, aber nur wenn die Mittel entsprechend investiert werden. Wir werden hier gemeinsam mit anderen Staaten auf europäischer Ebene initiativ sein, dass auch genau darauf geachtet wird, dass die Mittel zielgerichtet investiert werden".

Ebenfalls auf EU-Ebene will sich Kurz dafür einsetzen, dass US- und asiatische Technologieunternehmen mehr Steuern zahlen: Diese seien Gewinner der Krise und sollten ihren Teil beitragen.

Mehr Personal soll es für "Brennpunktschulen geben", sagt Kurz: Nachdem rund sieben Prozent der Schüler im Zuge des Lockdowns unerreichbar waren, soll es zusätzliches administratives und psychosoziales Personal geben.

"Pakt gegen Einsamkeit im Alter"

Auf dem Programm für die kommenden Monate steht auch ein "Pakt gegen Einsamkeit im Alter". „Jeder Mensch in Österreich hat es sich verdient, in Würde zu altern", so der Kanzler in einer am Donnerstag verteilten Aussendung. Dazu gehöre auch auch, "dass man sich nicht alleine fühlt und die eigene Familie sowie Freunde regelmäßig sehen kann. Wir wollen daher mit einem Pakt gegen Einsamkeit im Alter ein sicheres Umfeld schaffen, um auch im Herbst und Winter Besuche und Kontakt in Altersheimen oder Krankenhäusern weiterhin zu ermöglichen.“

Besuchsverbote in Altersheimen oder Krankenhäusern hätten die Einsamkeit alter Menschen im Frühjahr verstärkt. Die Bundesregierung werde daher gemeinsam mit den Ländern "einen Pakt ausarbeiten, wie wir Alterseinsamkeit effektiv bekämpfen und auch vorbeugen können. Im Zuge dessen arbeiten wir an der Schaffung eines sicheren Umfeldes für Pflegeheime und Krankenhäuser, um auch weiterhin bei möglicherweise wieder steigenden Infektionszahlen im Herbst und Winter Besuche und Kontakt zu ermöglichen", so Kurz. Es werde einen runden Tisch mit den betroffenen Organisationen und der Zivilgesellschaft geben.

Austauschprogramme mit anderen kleinen Staaten

Dann kündigt Kurz noch ein neues "Krisensicherheitsgesetz" an: Dieses soll "eine moderne Grundlage für abgestimmtes Handeln einzelner Behörden" sein, aber auch u"nbürokratische Beschaffungsvorgänge ermöglichen, damit wir für die nächste Herausforderung gerüstet sind – ganz gleich ob es sich um eine Pandemie, einen Terroranschlag oder einen Cyberangriff handelt", verspricht Kurz.

Intensiveren Austausch will die Regierung künftig mit anderen kleineren und mittleren Staaten pflegen - eine Lehre aus dem stetigen Informationsaustausch während der Pandemie. Unter anderen mit Australien, Äthiopien, Costa Rica, Israel, Norwegen, den VAE, der Schweiz, Südkorea und Uruguay will Kurz "strategische Partnerschaftsabkommen" schließen, die wirtschaftliche und wissenschaftliche Kooperation sowie Jugend-Austauschprogramme umfassen sollen.

Zuletzt will Kurz der Politik angesichts der Geschwindigtkeit der Entscheidungen der vergangenen Monate Zeit zur Reflexion einräumen: In einem "Philosophicum" mit Konrad Paul Liessmann und anderen "führenden Wissenschaftlern" soll es dafür ein neues Format geben.