Ein Schwerpunkt der Rede des Bundeskanzlers soll die Einsamkeit älterer Menschen betreffen: Kurz will dazu Länder und betroffene Organisationen an einen Tisch bringen.

Im Rahmen seiner "Erklärung zur Lage" am Freitagvormittag, deren Inhalte seit Tagen stückchenweise an Medien verteilt werden, um Spannung zu erzeugen, wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auch einen "Pakt gegen Einsamkeit im Alter" ankündigen.

„Jeder Mensch in Österreich hat es sich verdient, in Würde zu altern", so der Kanzler in einer am Donnerstag verteilten Aussendung. Dazu gehöre auch auch, "dass man sich nicht alleine fühlt und die eigene Familie sowie Freunde regelmäßig sehen kann. Wir wollen daher mit einem Pakt gegen Einsamkeit im Alter ein sicheres Umfeld schaffen, um auch im Herbst und Winter Besuche und Kontakt in Altersheimen oder Krankenhäusern weiterhin zu ermöglichen.“

Kurz hat ja bereits im Vorfeld angekündigt, dass das Kanzleramt mit Hinblick auf das Corona-Virus einen herausfordernden Herbst und Winter erwartet - der durchaus mit neuen, temporären Einschränkungen verbunden sein könnte. Besuchsverbote in Altersheimen oder Krankenhäusern hätten die Einsamkeit alter Menschen im Frühjahr verstärkt.

Die Bundesregierung werde daher gemeinsam mit den Ländern "einen Pakt ausarbeiten, wie wir Alterseinsamkeit effektiv bekämpfen und auch vorbeugen können. Im Zuge dessen arbeiten wir an der Schaffung eines sicheren Umfeldes für Pflegeheime und Krankenhäuser, um auch weiterhin bei möglicherweise wieder steigenden Infektionszahlen im Herbst und Winter Besuche und Kontakt zu ermöglichen", so Kurz. Es werde einen runden Tisch mit den betroffenen Organisationen und der Zivilgesellschaft geben.

Kurz kündigt zudem an, dass Österreich sich künftig möglichst vollständig mit Lebensmitteln versorgen können soll.