Armee fährt auf Lukaschenko gewinnt laut Prognose Präsidentenwahl in Weißrussland

Das Oppositionsportal "Chartija 97" appellierte an die Weißrussen, sich am Abend vor den Wahllokalen zu versammeln, um die Auszählung zu kontrollieren. Das vorläufige Wahlergebnis wird Montagnachmittag erwartet, spätestens danach könnten Proteste wie Verhaftungen massenhaft werden. Was man am Sonntagabend schon weiß: Lukaschenko gewinnt laut Prognose haushoch. 80 Prozent der Weißrussen sollen für ihn gestimmt haben.