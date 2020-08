Facebook

Generalstaatsanwältin Letitia James © AP

Sie legt sich gern mit den Großen an. Jetzt will sie die mächtige US-Waffenlobby NRA (National Rifle Association) auflösen. Auch wenn Letitia James New Yorks Generalstaatsanwältin ist, erinnert der Kampf doch an David gegen Goliath. Denn die NRA ist die stärkste Stimme der Waffenlobby in den USA – in einem Land, wo es mehr Waffen als Einwohner gibt. 40 Prozent der weltweiten Waffen gehören Amerikanern. Die NRA ist außerdem potent und sponserte etwa Donald Trumps Wahlkampf mit 30 Millionen Dollar.