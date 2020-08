Nicht Virologen oder Experten, die Politik sitzt an den Schalthebeln der Corona-Ampel, die am Freitag das Licht der Welt erblicken soll. Eine Kommission darf immerhin Empfehlungen vorlegen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Corona-Ampel ist noch nicht völlig durchdacht. © (c) Of The Village - stock.adobe.com

Die Idee ist keine schlechte: Damit sich die Bürger, sollte eine zweite Welle übers Land schwappen, jederzeit einen Überblick über die regionalen oder lokalen Corona-Einschränkungen verschaffen können, bastelt Gesundheitsminister Rudolf Anschober seit Wochen an einer vierstufigen Corona-Ampel. Je nach Ampelfarbe sollen konkrete Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verhängt werden. Am Freitag will Anschober die Details der Öffentlichkeit vorstellen. Erst mit Schulbeginn soll die Ampel aktiviert werden.

Corona-Kommission formuliert Empfehlungen

Auf den ersten Blick klingt vieles überzeugend: Bei Auftreten eines Clusters oder bei einem Anschwellen der Neuinfektionen soll eine Corona-Kommission bestehend aus Virologen, Vertretern des Krisenstabes, Public Health-Experten, Vertretern der zuständigen Ministerien (Kanzleramt, Außen-, Innen-, Gesundheits- oder Bildungsministerium) darüber befinden, ob die vierstufige Ampel (rot, orange, gelb, grün) in einem Bundesland oder einem Bezirk von Grün auf Gelb, auf Orange oder gleich auf Rot geschaltet wird. Jede Farbe soll mit einem Maßnahmenkatalog hinterlegt werden. Im Unterschied zu Deutschland, wo man sich nur an den Neuinfektionen orientiert, sollen in Österreich die siebentägige Entwicklung der Fallzahlen, die Kapazitäten in Spitälern, die Ausprägung der Cluster, sowie der Anteil an positiven Ergebnissen bei den Tests herangezogen werden.

Landeshauptleute haben ein gewichtiges Wort

Von der Vorstellung, dass die Corona-Experten die Ampel bedienen, muss man allerdings Abstand nehmen. Nach Informationen der Kleinen Zeitung soll die Kommission nur Empfehlungen ausarbeiten, das letzte Wort hat die Politik - und da sind es vor allem die Landeshauptleute. Im Vorfeld der heutigen Präsentation hatten sich mehrere Landeschefs gegen einen Automatismus ausgesprochen. „Es soll ja kein Bezirk stigmatisiert werden“, erklärte ein Landeshauptmann.

So könnte die Corona-Ampel aussehen. Foto ©

Fleckerlteppich vorprogrammiert

Wird etwa die Ampel in mehreren Bezirken auf Gelb gestellt, bedeutet dies keineswegs, dass überall dieselben Maßnahmen ergriffen werden. Ein Corona-Cluster in einem Pflegeheim erfordert andere Maßnahmen als ein Ausbruch in einer Schule, einer Fabrik, einer Autobahnraststation. Dem Vernehmen nach sieht Anschobers Konzept denn auch eine Differenzierung bei einem Cluster an Schulen, in Tourismus-Regionen, in Unternehmen vor. Ein Fleckerlteppich an unterschiedlichen Maßnahmen wäre die Folge.

Trotz Supercluster ging Bezirk nicht auf Rot

Noch in Diskussion ist auch die komplexe Frage der geografischen Zurechnung der positiv Getesteten. In Regierungskreisen wird darauf verweisen, dass nach Ausbruch von Corona in St.Wolfgang der Bezirk Gmunden in der Statistik kaum Neuinfektionen aufwies – weil die Zuordnung der Fälle nach dem Hauptwohnsitz erfolgt und die betroffenen Praktikanten zu einem kleinen Prozentsatz aus dem Bezirk stammten, die große Mehrheit aus allen Landesteilen kam. Offen ist auch die ähnlich gelagerte Frage, wie die Ampel geschaltet wird, wenn es etwa in einem Betrieb in Graz zu einem massiven Ausbruch kommt, die Beschäftigten aber zu 90 Prozent aus der Oststeiermark, dem Südburgenland, Slowenien einpendeln.