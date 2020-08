Seit 1984 alle US-Präsidenten richtig getippt''Orakel''-Professor sagt Sieg Joe Bidens voraus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Experte sagt Joe Biden einen Sieg voraus © AFP

Man hat ihn schon als das "Präsidenten-Orakel" bezeichnet, doch wenn Allan Lichtman seine Prognosen abgibt, hat die Sache Hand und Fuß: Der Politologe und Professor an der "American University" in Washington hat in den 1980er Jahren ein Modell zur Vorhersage der Präsidentschaftswahlen entwickelt. Es stützt sich auf 13 Schlüsselfaktoren, die darüber entscheiden, wer in das Weiße Haus einziehen wird, und beruht auf einer statistischen Analyse historischer Wahldaten. Und es hat bisher ausgezeichnet funktioniert: Seit 1984 hat Lichtman noch jeden Gewinner der US-Präsidentschaftswahl korrekt vorausgesagt - sogar jenen Sieger, mit dem 2016 kaum jemand ernsthaft gerechnet hatte: Donald Trump.