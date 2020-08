In einer Anfragebeantwortung gibt die Familienministerin zu, dass die Übergabe baren Geldes an eine Familie nur gestellt war.

© Screenshot/Krone

Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) hat in einer aktuellen Anfragebeantwortung an die Neos eingestanden, dass die Übergabe von Bargeld an eine Familie samt Baby im Wiener Volksgarten, die dank eines Fotografen des Kanzleramts dann in der "Krone" gelandet war, eine reine Inszenierung war.