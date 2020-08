Mordfall Hariri„Tag der Wahrheit und Gerechtigkeit“

15 Jahre nach der Ermordung von Rafik Hariri: Gerichtshof in Den Haag verkündet am Freitag sein Urteil.

Starb 2005 bei einem Attentat: Der langjährige Ministerpräsident des Libanon, Rafifk Hariri © AP

Es war der spektakulärste politische Mord seit Ende des libanesischen Bürgerkrieges. Am 14. Februar 2005 um 12.55 Uhr legte eine Lastwagenbombe nahe der Corniche von Beirut eine ganze Häuserzeile in Schutt und Asche. Vor dem St. George Hotel in der Minet al-Hosn Straße klaffte ein Krater von zehn Metern. Der Selbstmordanschlag galt dem Konvoi des Milliardärs und langjährigen Ministerpräsidenten Rafik Hariri, der in der Bevölkerung nur „Mr. Libanon“ hieß. Der 61-Jährige, der selbst am Steuer seines Mercedes 600 saß, war sofort tot. Mit ihm starben 21 Menschen. Zahlreiche Autofahrer wurden in ihren brennenden Fahrzeugen eingeklemmt, 226 verletzt.