Kurz traf FPÖ-Chef in Klosterneuburg Ist Strache ein echter Wiener?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Strache an der Spitze einer neuen Liste © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Die Wiener Wahlbehörden haben nun auch ganz formell ein Meldeverfahren gegen den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eingeleitet. Auslöser dieses höchst seltenen Unterfangens ist das von der Kleinstpartei „Wandel“ am Dienstag eingebrachte Berichtigungsverfahren, ein entsprechender Antrag ist bei der zuständigen Behörde eingelangt. Nun muss geprüft werden, ob Strache, der mit einer neuen Liste bei den für den 11. Oktober angesetzten Wien-Wahlen antreten will, am Stichtag am 14. Juli tatsächlich seinen Hauptwohnsitz an seiner Meldeadresse im dritten Wiener Gemeindebezirk hatte oder ob sein Lebensmittelpunkt nicht doch eher Klosterneuburg ist.