Spaniens Altkönig wurde für seinen Sohn und Nachfolger Felipe immer mehr zu einer schweren Belastung © (c) AP (Daniel Ochoa de Olza)

Seit Tagen gab es Gerüchte, dass Juan Carlos I. Spanien den Rücken zukehren werde. Am Montagabend kam dann die offizielle Bestätigung: Das frühere königliche Staatsoberhaupt Spaniens, gegen das wegen mutmaßlicher Schwarzgeldkonten in der Schweiz ermittelt wird, packt die Koffer und verlässt das Land. Wohin der in Spanien in Ungnade gefallene König im Ruhestand übersiedeln wird, war zunächst nicht bekannt. Am Dienstag verlautete, der Altmonarch halte sich bereits in Estoril an der portugiesischen Atlantikküste auf, wo er seine Kindheit verbracht hatte.