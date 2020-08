Burgenlands SPÖ-Wirtschaftslandesrat Illedits ist am Samstag überraschend zurückgetreten. Die ÖVP hatte in den letzten Tagen wegen möglicher Verstrickungen in den Mattersburger Banken-Skandal seinen Rücktritt gefordert.

Christian Illedits, flankiert von Doskozil (rechts) und Tschütz (FPÖ) © APA/Jäger

Knalleffekt im Burgenland: SPÖ-Wirtschaftslandesrat Christian Illedits hat am Samstag in einer persönlichen Erklärung vor Journalisten seinen Rücktritt erklärt. Ein Geburtstagsgeschenk zu seinem 60. Geburtstag sei der Hauptgrund dafür, der SV Mattersburg habe ihm in seiner Funktion als Aufsichtsratschef der burgenländischen Fußballakademie einen 100-Gramm-Goldblatt (im Wert von heute rund 5000 Euro) übergeben, berichtet der ORF-Burgenland.

Im Zusammenhang mit dem Skandal um die Mattersburger Commerzialbank hatte in den letzten Tagen die burgenländische ÖVP wiederholt den Rücktritt des einflussreichen burgenländischen SPÖ-Politikers gefordert. Zum einen habe Illeditz enge Kontakte zu dem in Ungnade gefallenen Bankenchef Martin Pucher unterhalten, zum anderen trage Illedits auch politische Mitverantwortung für das Schlamassel. Der burgenländische Wirtschaftslandesrat hat die Aufsichtsratsfunktion bei der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften inne, die knapp 90 Prozent der Anteile an der Commerzialbank hält.

Burgenlands Landeshautmann Hans-Peter Doskozil hatte diese Woche in einem Interview mit der Kleinen Zeitung jegliche politische Verantwortung für den Mattersburger Banken-Skandal zurückgewiesen. Auch trat er dem Vorwurf entgegen, sein Rundumschlag gegen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sei ein reines Ablenkungsmanöver.