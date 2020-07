Facebook

Die Zahl der Boote, die von Tunesien aus Sizilien, Lampedusa oder das süditalienische Festland erreichen, steigt rasant © AFP

Auf Facebook in Tunesien war das Selfie sofort ein Hit. Acht junge Männer hocken in ihrem schlanken grünen Holzboot, das durch das glatte Mittelmeer pflügt. Hinten am Außenbordmotor spritzt die Gicht. Vorne hält ein Bärtiger mit Sonnenbrille grinsend ein Kätzchen in die Kamera. Das Tier war ihnen kurz vor der Abfahrt in die Arme gelaufen und reiste nun mit nach Lampedusa, gekuschelt in einen Strohhut. „Sono venuto della Tunisia“ - ich bin aus Tunesien gekommen, schrieb die Gruppe nach ihrer Ankunft auf einen Zettel, den sie der jungen Katze mit ins Körbchen legte, bevor ein Tierarzt sie in Quarantäne nahm.