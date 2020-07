Facebook

Unter Staats - und Parteichef Xi Jinping stellt China seinen globalen Machtanspruch so aggressiv wie nie zuvor unverhohlen zur Schau © montage imago images/Xinhua+adobe stock

Douzheng. Kampf. Gezählte 56 Mal tauchte das Wort auf in der großen Rede des „Überragenden Führers“ an der Parteischule im September 2019; sie war gerichtet an die Nachwuchskader von Chinas Kommunistischer Partei. Es gibt Auftritte, die prägen sich ein. Xi Jinpings Ansprache ist so einer. Kein Staatschef seit Maos schmerzhafter Kulturrevolution hatte den Begriff so häufig verwendet wie Xi, und wer es bis dahin nicht begriffen hatte, musste spätestens beim 56. Mal erkennen: Xi läutet eine neue Ära ein. Douzheng ist der Kampf gegen Herausforderungen; im China von heute ist es ein Kampf gegen Feinde – im Inneren der Partei und des Landes, und auch im Außen.