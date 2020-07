Interview mit Hannes Androsch„Man muss China auf Augenhöhe begegnen, darf aber nicht seine Übermachtsgelüste akzeptieren“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hannes Androsch ist als Industrieller (AT&S) in China engagiert © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

China will die USA als Weltmacht ablösen. Wird das Peking gelingen?

HANNES ANDROSCH: China hat in den vergangenen 40 Jahren einen beispiellosen Wiederaufstieg genommen. Das Land will mit aller Kraft verhindern, noch einmal so etwas wie Opiumkriege, ungleiche Verträge, ein demütigendes Jahrhundert und halbkoloniale Zustände erleben zu müssen. Das muss man verstehen. Es kann aber nicht bedeuten, alles zu akzeptieren, was China an eigenmächtigen, weltmachtorientierten Handlungen setzt. Natürlich gilt das auch für die USA.