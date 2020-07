Bayerns Ministerpräsident König Markus, Kanzler Söder?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Söder heuchelt Desinteresse an Merkels Job. Aber es ist nicht zu übersehen: Der Bayer hat noch etwas vor © APA/dpa/Sven Hoppe

Es gibt Fragen, die klingen wie eine Majestätsbeleidigung. Ob die Coronawelle unter osteuropäischen Erntehelfern in Niederbayern nicht vergleichbar sei mit den skandalösen Zuständen in den Schlachthöfen des Großfleischhauers Tönnies in Nordrhein-Westfalen, für die sein Amtskollege Armin Laschet so heftig angegangen worden sei, wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu Wochenbeginn gefragt. Hat hier jemand Laschet gesagt? Mitten in München? Söder bleibt cool: „Die Reaktion war schnell und konsequent.“