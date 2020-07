Am Mittwoch wollen Regierung und Sozialpartner in einer letzten Verhandlungsrunde die Verlängerung der Kurzarbeit um weitere drei Monate (bis Dezember) fixieren. Die Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds bleibt auch im Herbst aufrecht.

Katzian, Kurz, Kogler, Mahrer © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Unterbrochen wird die politische Urlaubszeit am Mittwoch durch einen Sommerministerrat, bei dem drei Maßnahmen beschlossen werden sollen. Nach Informationen der Kleinen Zeitung befinden sich die Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern und der Regierung über eine weitere Verlängerung der Kurzarbeit (Oktober bis Dezember) in der Endphase. Am Mittwoch wollen Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler sowie die beiden Sozialpartnerchef Harald Mahrer und Wolfgang Katzian (ÖGB) das Paket finalisieren – eine Maßnahme, die, so heißt es, angesichts des konjunkturellen Einbruchs „alternativlos“ zu sein scheint.