Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Was sich derzeit in Chabarowsk im Fernen Osten abspielt, ist für russische Verhältnisse ein echter Bruch des Gewohnten: Das dritte Wochenende in Folge gingen in der Stadt nahe der chinesischen Grenze Zehntausende Menschen bei nicht genehmigten Demonstrationen auf die Straße, um gegen die Verhaftung des Provinz-Gouverneurs Sergei Furgal zu protestieren. Sie hielten Plakate hoch und riefen Sprechchöre gegen Präsident Putin. „Freiheit“ und „Putin, tritt zurück“ skandierten sie vor der Provinzverwaltung.



Furgal war am 9. Juli von einem vermummten Spezialkommando des Inlandsgeheimdienstes FSB vor seinem Haus abgeführt worden – er wurde in einen Geländewagen mit abgedunkelten Scheiben gezerrt und ins 6000 Kilometer entfernte Moskau gebracht, wo ihm der Prozess gemacht werden soll. Er wird beschuldigt, vor 15 Jahren mehrere Morde an Geschäftsleuten in Auftrag gegeben zu haben – was Furgal bestreitet. Die Vorwürfe basieren auf Aussagen von Häftlingen.