Die Maskenpflicht ist zurück, doch über die Strafen bei Verstößen herrscht Verwirrung. In Tirol wird nach wie vor gestraft, in Wien unterbleibt dies. Österreich gleicht einem Fleckerlteppich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Während Niederösterreich, Kärnten und die Steiermark auf Aufklärung setzen, wird in Tirol gestraft. © APA/HANS KLAUS TECHT

Bereits einen Tag nach Wiedereinführung der Maskenpflicht in Supermarkt, Bank und Co. herrscht bereits Verwirrung über ihre Folgen. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes, der am Mittwoch Teile der in Lockdown-Zeiten gegoltenen Auflagen und die entsprechend verhängten Strafen für rechtswidrig erklärt hatte, ist nun unklar, ob Verstöße künftig überhaupt bestraft werden dürfen. Die Folge: Die Polizeibeamtinnen und - beamten geht nun in jedem Bundesland anders vor.