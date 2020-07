Kleine Zeitung +

Hohe Dunkelziffer 265 Corona-Infizierte verstießen gegen Quarantäne

In 265 Fällen traf die Polizei die unter Corona-Hausarrest gestellten Personen nicht zu Hause an und erstattete Anzeigen. Spitzenreiter ist Tirol, in Kärnten wurden 33 Quarantäne-Sünder gezählt, in der Steiermark 28.