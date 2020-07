Kleine Zeitung +

Corona Österreichs Kläranlagen sollen frühzeitig vor Corona-Ausbruch warnen

In großem Maßstab sollen in heimischen Kläranlagen Corona-Tests vorgenommen werden. Der große Vorteil: Ehe in einer Stadt, in einem Viertel ein Cluster aufbricht, ist das Virus bereits in den Abwässern nachweisbar.