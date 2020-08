Die gewaltige Explosion am Hafen von Beirut trifft ein geschwächtes Land: Der Libanon steckt in der schlimmsten Staatskrise seit dem Ende des Bürgerkrieges 1990. Die Währung befindet sich im freien Fall. Gehälter, Pensionen und Ersparnisse haben 85 Prozent ihrer Kaufkraft verloren. Dem Land – einst die „Schweiz des Orients“ genannt - droht eine Hungersnot.

Die Libanesen haben genug von Korruption und Krisen, die Proteste weiten sich aus © (c) AFP (STR)

Die Frau in dem rosa T-Shirt weint, der ältere Mann mit weißem Haar, der sie gebracht hat, hebt rasch ihre Habseligkeiten aus dem Kofferraum seines Mercedes und fährt davon. Für die Frauen auf dem Bürgersteig vor dem äthiopischen Generalkonsulat in Beirut, die die Neue tröstend in den Arm nehmen, ein gewohntes Bild. Sie alle teilen das gleiche Schicksal und hoffen nun auf einen Repatriierungsflug nach Addis Abeba. „Ich weiß nicht, was sich diese Leute denken“, ruft erregt eine junge Äthiopierin in die Kamera. „Ich bin doch kein Müll, den man einfach so wegwerfen kann.“