Nach Gesprächen mit den Wehrsprechern will Verteidigungsministerin Klaudia Tanner heute die Öffentlichkeit informieren, dass die Regierung am teuren Eurofighter festhält - und die uralte Saab 105 eingemottet wird.

Eurofighter über Zeltweg © APA/AFP/DIETER NAGL

Tag der Entscheidung: Heute soll nach Informationen der Kleinen Zeitung Verteidigungsministerin Klaudia Tanner verkünden, wie es mit den 15 Eurofightern weitergeht. Zunächst sind Gespräche mit dem Chef der Finanzprokurator Wolfgang Peschorn anberaumt, dann mit den Wehrsprechern der fünf Parlamentsparteien. Anschließend soll die Öffentlichkeit informiert werden.



Überraschungen sind keine zu erwarten, denn in den letzten Tagen sickerte bereits durch, dass die Regierung an den Eurofighter festhalten bzw. parallel dazu die seit fast 50 Jahren aktive Saab 105 einmotten will - womöglich auch mit Konsequenten für den Fliegerhorst Zeltweg: Ein Teil der Überschallmaschinen könnte in Linz-Hörsching stationiert werden.



Die Beibehaltung der Eurofighter ist allerdings mit Mehrkosten verbunden. Bekanntlich hatte der einstige Verteidigungsminister Norbert Darabos die Maschinen nicht nachgerüstet. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, ist ein Update notwendig. Der Verzicht auf ein Saab-Nachfolgemodell ist nur auf den ersten Blick kostengünstig. Eine Stunde Eurofighter kostet das Zehnfache einer Flugstunde mit der Saab.