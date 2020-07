Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Putin beim Abstimmen: mit Pass, ohne Maske © AFP

Ein entscheidender Tag steht heute auch in Russland an: Mitten in der Corona-Krise hat die letzte Phase für die Abstimmung über die umstrittene Verfassungsreform begonnen, mit denen sich Präsident Putin einschneidende Veränderungen absegnen lässt. Im Osten des Landes gebe es am Haupttag eine rege Wahlbeteiligung, meldete die Agentur TASS am Mittwoch in der Früh unter Berufung auf die regionalen Wahlkommissionen. Mit dem neuen Grundgesetz kann Putin bei einer Wiederwahl dauerhaft an der Macht bleiben. Russland liegt trotz leicht verbesserter Entwicklung weltweit auf Platz in Bezug auf die Corona-Infektionen.