Heute übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Noch nie waren die Erwartungen so groß: In den kommenden sechs Monaten geht es um die Zukunft der Europäischen Union.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angela Merkel steht ab heute als Kapitänin auf der Brücke der EU © (c) Getty Images (Sean Gallup)

All die schönen Ministertreffen mit etwas Pomp und Trara für die Bevölkerung, ein Gipfel in historischer Kulisse, ein halbes Jahr im Glanz des europäischen Scheinwerferlichts – das alles blieb Kroatien verwehrt. Das Land, das mit heutigem Tag die Stafette der EU-Ratspräsidentschaft an Deutschland übergibt, wurde vom Corona-Tsunami – so wie alle anderen – kalt erwischt. Die Krise brach mit voller Wucht über die EU und die Welt herein und die eigentliche Idee so eines Vorsitzes (siehe unten) verkam zur Randnotiz.