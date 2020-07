Konflikt zwischen Kurden und Türken in Wien"Verschlafen das Problem seit Jahren"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei versuchte, die beiden Gruppen auseinanderzuhalten © AP

1. Wieso kommt es auf den Straßen Wiens zu Zusammenstößen türkischer Jugendlicher?



Bei einer genehmigten Demonstration eines kurdischen Frauenvereins, bei der eine Serie von Frauenmorden in der Türkei angeprangert wurde, sowie bei linken Protestkundgebung wurden die Teilnehmer von rechtsextremen jungen Männern angegriffen, die teilweise den „Grauen Wölfen“ zugeordnet werden. Den verwendeten Symbolen zufolge sind einige Teilnehmer auch dem islamistischen Spektrum zuzuordnen, wie Thomas Rammerstorfer erklärt, der sich mit dem türkischen Extremismus in Österreich befasst.



2. Warum sind die Spannungen gerade jetzt so eskaliert?



Der Konflikt zwischen beiden Gruppen ist laut Rammerstorfer ein permanenter, der sich meist unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle abspiele. Übergriffe durch „Graue Wölfe“ etwa durch Schlägereien sowie eine massive Hetze gegen kurdisch- oder armenisch-stämmige Menschen oder Christen gebe es immer wieder. Manche setzen diese Hetze in Gewalttaten um. „Natürlich verteidigen sich die Angegriffenen dann, auch nicht immer mit milden Mitteln, aber die Aggression geht schon meist von der faschistischen Seite aus“, so Rammerstorfer.